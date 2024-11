Frank Blanco revela lo que sucedió cuando Escassi y Sheila Casas se vieron por primera vez: "Yo les presento"

El nuevo romance entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas se ha convertido en el nuevo tema del momento. El jinete y la influencer eran fotografiados por la prensa y la portada de la revista 'Lecturas' publicaba en exclusiva las imágenes de su nueva "amistad" especial, ya que Escassi ha insistido en no llamarlo relación: "Somos amigos, no hay nada más".

"Yo le hice la broma a Sheila, le dije 'ten cuidado", ha explicado el presentador mientras sonreía. Frank Blanco, de forma bromista, le había indicado a Sheila que tenía que estar atenta porque Escassi no perdía el tiempo. Por otra parte, Leticia Requejo ha mencionado a Hiba, la ex del jinete, y ha detallado la primera reacción de la modelo al enterarse del nuevo romance con Sheila: "La primera reacción de ella al ver las fotos es 'no me sorprende nada de Álvaro".