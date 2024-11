Exclusiva | Primeras palabras de Escassi tras sus fotos con Sheila Casas: "Somos amigos y no hay nada más"

La portada de la revista 'Lecturas' no ha dejado lugar a dudas de que Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi tienen una "amistad" especial . En el interior de la revista se han mostrado fotos de ambos en las que hay mucha complicidad, besos y abrazos por las calles de Madrid el día 31 de octubre , justo antes de comenzar la noche de Halloween.

Escassi solo ha tenido buenas palabras de Sheila Casas , pero ha desmentido a la prensa diciendo que solo son amigos y que se están conociendo: "No vamos a hablar de Sheila, lo maravillosa que es, lo buena persona que es, lo divertida, lo simpática, lo agradable... da gusto estar con ella y luego además es guapa. Todo es bueno de Sheila, pero somos amigos y no hay nada más".

Los colaboradores de 'TardeAR' no se han creído las palabras de Escassi porque piensan que están teniendo un romance. El jinete ha querido desviar el tema como ha podido hablando de la DANA: "Me encanta Sheila. Me llamó el domingo para ir a Valencia, llenamos el coche y nos fuimos. Se llevaba hasta la comida para los perros y se asesoró muy bien con una ONG".