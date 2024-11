Investigación | Afectados por el terremoto en Lorca y el volcán de La Palma cuentan si llegaron las ayudas del Gobierno

Esther Sánchez se cita, 13 años después, en la misma calle en la que le entrevistaron tras el terremoto de Lorca y explica cómo vivió la catástrofe : "Nos sentimos muy solos. Hubiéramos necesitado más apoyo... Aquí se recibió mucho dinero y no nos llegaron todas". La damnificada también asegura que la situación que se vivió fue de un auténtico "infierno".

Respecto a las ayudas, Margarita ha asegurado que tardaron mucho tiempo: "Se ha quedado todo arriba porque yo nunca he podido ir nunca más a mi casa. Hasta los siete u ocho meses no nos vino una de las primeras ayudas. De hecho, hay gente que la de Canarias todavía no le ha llegado".