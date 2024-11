Lucía Sánchez está a punto de celebrar su final en 'Un amor para Lucía' y tiene dos finalistas

Lucía Sánchez recibe un consejo de su amiga Cristina: "Si no funcionó una vez, a lo mejor no funciona otra"

Lucía Sánchez confiesa qué siente realmente por Aitor: "Mis sentimientos han evolucionado"

La final de Lucía Sánchez en ‘Un amor para Lucía’ está a la vuelta de la esquina y la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ya tiene a los dos candidatos que quiere que se enfrenten a la última decisión.

Aitor y Manuel son sus dos finalistas y entre los que se debatirá para elegir al hombre con el que quiere salir de la mano del programa de Mitele PLUS. Sin embargo, antes de que llegue su gran día, la protagonista ha tenido que enfrentarse a las opiniones de la audiencia.

Lucía Sánchez ha recibido varias llamadas de seguidores del formato y estos le han dado consejos de cara a la final. Una de ellos ha sido Cristina, una gran amiga de la gaditana, que no ha dudado en decirle qué piensa de sus pretendientes.

“Yo sé que lo que le voy a decir no le va a gustar, pero, sinceramente, a mí no me hace gracia ninguno de los dos”, empezaba diciendo una de las mejores amigas del colegio de la exnovia de Isaac Torres.

“Por un lado, a Aitor lo veo como el típico mentirosillo, golfillo… No me gusta”, aseguraba. En cuanto a Manuel, el candidato que ha revolucionado su experiencia en ‘Un amor para Lucía, Cristina declaraba: “Si no funcionó una vez, a lo mejor no funciona otra”.

“Conociéndola, no sé yo si ese fuego y esas cosas volverían a surgir”, decía la amiga de la infancia de la protagonista del programa de Cristina Porta. “Yo sí tenía fuego por él”, aclaraba la gaditana, dejando claro que sí tiene sentimientos por Manu.