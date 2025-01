Sabíamos que nos reencontraríamos con Maica, Vanessa y Javier, mientras que lo de Óscar era previsible, pero no tanto. Lo que no podíamos llegar a imaginar era que también regresarían a esa casa María ‘la jerezana’ y Dani Santos. La experiencia es un grado y los concursantes de ediciones pasadas han recuperado ya sus apellidos. Decimos Óscar porque sale de un Gran Hermano para entrar en otro, pero a Dani le ponemos apellido porque ya está graduado en realities, igual que tiene su título de arquitecto al fin. El eterno estudiante de arquitectura ya se licenció y ahora regresa a nuestras vidas.

Intento huir de la nostalgia como una forma de protección personal, porque sé que me puede arrastrar hacia la tristeza con mayor facilidad que los pantanos de ‘La historia interminable’. Aun así, reconozco que en el estreno de esta tercera edición de GH Dúo tuvo un momento que me impactó enormemente y fue cuando apareció María seguida por Dani. La pareja viene directamente de GH 12+1, la edición que no pudo llevar el número 13 por la superstición de Mercedes Milá. Para mí la mejor edición de la historia y con el mejor de los ganadores: Pepe Flores. El viaje que propone este GH dúo del pasado al presente me parece especialmente atractivo.

Un casting variopinto

Me sorprendió el casting por variopinto, lo cual anuncia que podemos estar ante otra edición mítica. La sorpresa de dos viejos veteranos del formato compensaba las más que previsibles parejas entre Ana Herminia y Aurah Ruiz, o la de Alex Ghita y mi amigo Miguel Frigenti. También cabía esperar que juntasen a José María Almoguera con Jeimy Báez, a pesar de que la relación entre ambos describe una intrincada curva que une al ex de ella con el nieto de María Teresa Campos porque es el padre del hijo que tuvo hace un mes Alejandra Rubio, también nieta de la que fuera reina de las mañanas televisivas y, por tanto, prima de Almoguera. Ni siquiera se conocen José María y Jeimy, ni me pareció que tuvieran muchas ganas de saber más el uno del otro.

Esta versión de la franquicia Gran Hermano se ha caracterizado por algo tan singular como que algunas parejas tienen cuentas pendientes y, por tanto, se llevan mal; mientras otras están encantadas de concursar en conjunto. También es un clásico que alternen los dúos con algún trío, como es el caso de los Vanessos con Romina Malaspina o que Marieta esté escoltada por Sergio Aguilera y Manuel Cortés, dos muchachos que tienen en común ser andaluces y haber tenido roce con la otra componente del trío. La evolución del concurso es imprevisible y no descartaría que alguno cambiara de pareja, más teniendo en cuenta que uno de los dieciséis habitantes de la casa es un infiltrado del programa que tendrá el encargo de completar ciertas misiones.

El momento que supimos lo del infiltrado fue la otra vez que este estreno me sacó una media sonrisa, como cuando vi aparecer a María Sánchez. Porque esto es parte de ese viaje entre pasado y presente del que hablo. Ya en las primeras ediciones se habló de la posibilidad de que hubiera un infiltrado. Ha sido una de las fantasías más repetidas por los espectadores más fieles, igual que entrase una embarazada o dos gemelas intercambiándose sin que sus compañeros sospechasen nada. Si deseas algo se puede cumplir y en esta edición que empezó anoche parece que habrá al fin un infiltrado de verdad. No cuenta lo de Pedro García Aguado en el último GH VIP, porque no tuvo misión conocida y duró menos que una tarta de la Patrulla Canina en la puerta de un colegio.

¿Quién será el infiltrado?

La pregunta del millón es quién es el infiltrado. Dicen que puede ser Óscar porque su foto oficial está reaprovechada de la edición que terminó el 19 de diciembre, hace tan solo dos semanas. También puede ser que al estar encerrado hasta el final en esa misma casa no pudiera hacerse la foto de rigor. Si fuera el infiltrado y sus misiones terminasen en un mes no caerían en saco roto las apelaciones de algunos a la dignidad para explicar que no estuviera en el Dúo y Maica sí. Al parecer le hacía más digno rechazar un ofrecimiento que nadie sabía si le habían hecho. La dignidad cambia según le pega el viento, ya se sabe.

No sé si me acucia más la duda sobre quién será el infiltrado de este GH Dúo o si el ex de Jeimy se llama Carlo Costanza o Costanzia. Lo digo porque lo he visto escrito de ambos modos indistintamente. En algunos medios han apostado por un nombre u otro en distintos momentos (incluyendo este mismo), lo cual me tiene en un sinvivir. Me inclino por Costanzia porque su padre fue concursante de Supervivientes hace casi veinte años y entonces lo conocimos como Costanzia. El ex de Jeimy, a la sazón hijo de Mar Flores y Carlo Costanza padre, tenía entonces solo 15 años, y ya hacía 5 que se había iniciado en el consumo de sustancias, según cuenta mi compañero Carlos Otero. Unos tan precoces y yo llegando tarde a casi todo.

Jeimy es la única total desconocida para mí. El viernes que se dio a conocer debía tener otras cosas que hacer y ni siquiera la ponía cara antes de ser presentada como concursante de GH Dúo. Tampoco conocía apenas a Alex Ghita, aunque sí le ponía cara. “Vengo a dejar huella, a disfrutar cada momento al máximo y conectar con los corazones de aquellos que están al otro lado de la pantalla”, decía Alex en su vídeo de presentación. Dejar huella y conectar con los corazones son objetivos de flipado. No digo que lo sea, pero sus objetivos me dicen eso. He visto ya propuestas de expulsarlo a la primera que podamos. No se me haría raro ver que alguien termina abriendo un Change.org, o similar. En Gran Hermano las máscaras caen más pronto que tarde y podremos comprobar si Alex se ha pasado buscando impresionar o el tono aspiracional y grandilocuente es habitual en él.

Viejos conocidos

Hablaba al principio de los viejos conocidos María y Dani, pero también conocimos hace unos cuantos realities a Romina o a Frigenti. Ella es otra persona diferente a la que conocí hace una década en el Gran Hermano de Argentina. Se ha retocado tanto la cara que se parece a muchas personas más que a ella misma. Y Frigenti estuvo en ‘Secret Story’, otro de los formatos de esta misma franquicia donde se disparó al pie cuando nos quiso vender una amistad con Adara que nunca había existido y de la que luego ha renegado. No quiero aprovechar que está encerrado de nuevo para presumir de que tenía yo razón, entre otras cosas porque le debo agradecer que al poco de salir aceptase agarrar de nuevo mi mano extendida, después de un lógico periodo de enfado por mis aceradas críticas. Ahora temo que se repita aquello y le pido al ‘súper’ que me guste el concurso de Miguel para no tener que darle tanta caña como entonces.

Decir “parto de cero” analizando este programa no es realista. Precisamente, lo que tienen los realities de famosos es que los concursantes llevan consigo la mochila de su fama, para bien en el caso de unos y no tanto en el de otros. En la batalla que tienen montada, y anoche lo demostraron, Maica y Óscar en principio voy con ella, pero no sería de extrañar que cambiase de opinión de aquí a unos días. O sea, todo puede pasar, como en el mismísimo Gran Hermano. Aurah me puede caer mal (como en su GH VIP) o bien (como en su Supervivientes). También puedo ver con otros ojos a Manuel no teniendo un Asraf como némesis, lo cual le favoreció mucho en los Cayos Cochinos.

Otro clásico rescatado es la suite, cada vez más cargada de ventajas. Marieta y sus dos rollos del pasado son sus primeros habitantes, que tienen inmunidad, comida ilimitada, un minibar con bebidas, chuches, acceso a una terma y un privilegio en las nominaciones que conoceremos este domingo en la segunda parte de la gala de estreno. En el GH Dúo anterior tuvieron suite y fue sonado el robo de chuches por parte de Lucía Sánchez y Manuel González. La suite es garantía de conflicto y piques, que no parece vayan a faltar en la edición que ahora comienza. Marieta, Sergio y Manuel van a ser muy envidiados esta primera semana, tal vez un poco odiados también. Especialmente por Javier y Óscar, a quienes eligieron para dormir en catres.

Tenemos edición

En definitiva, tenemos edición, amigos. Hay personalidades muy fuertes, especialmente entre ellas, que una vez más pueden darles mil vueltas a ellos. Espero que en esta ocasión no las vayamos a expulsar en masa, como en la pasada edición. Ana Herminia, Ahura o Jeimy creo que pueden competir en carácter con Vanessa, y Maica al lado de las cuatro parece una bendita. Puestos a pedir, me gustaría que Alex y Manuel se aliaran por ver si la sobredosis de divismo tiene efectos secundarios. O algo. Me parece que los dos tienen un tipo parecido de flipe. Tengo muchas ganas de ver a Maica sin sus ‘fresis’ y a Dani sin Ari (y sin el caracol Zoraida). Y confío mucho en el dúo Ana Herminia y Ahura, que pueden terminar siendo dos huesos duros de roer. Lo dicho, hay programa, y vamos a gozarlo a base de bien.

Moleskine del gato