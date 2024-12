Guadalix está que arde después de que Óscar haya sido elegido 'minisúper'. En 'Gran Hermano: Última Hora', hemos visto a un Adrián enfurecido e indignado por los comentarios de Óscar. "No me hinchéis las pelotas porque al final me vais a encontrar", ha lanzado, a lo que el vasco le ha respondido: "Nos encontraremos".