Pero un viaje a Matalascañas, Huelva, lo estropeó todo, al punto que desde ese momento no se dirigen la palabra. Rosario visitaba ‘El diario de Jorge’ con la intención de pedirle explicaciones a su antigua amiga .

Por su parte, Esperanza, que también estaba en el programa, no sabía quién le había llevado hasta allí ni cuál era el motivo. Cuando vio entrar en plató a Rosario para charlar con Jorge Javier, la invitada se quedaba atónita .

Rosario le contaba su versión de los hechos al presentador y mientras, Esperanza, que escuchaba atenta desde el backstage del programa, no parecía muy contenta y no era para menos después de lo que aseguraba su examiga: “Ella siempre me intenta quitar a los hombres, pero ella es más fea que yo, más hortera y, además, valgo yo mucho más que ella…”.