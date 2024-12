Yone, de 20 años , cogía el micrófono y bromeaba: "Creo que es la primera cosa que gano en mi vida. Me siento... potente y fuerte". Otro participante seguía con la broma: "Me temblaba la mano". Los comentarios se sucedían: "Apuntar el botecito es complicado".

Risto Mejide era tajante: "Yo no os he preguntado, ¿por qué me dais detalles?". El presentador del programa de Telecinco destacaba, no obstante, que siempre se habla de la edad biológica de las mujeres y en este caso, la prueba iba dirigida a hombres, lo cual resultaba interesante.