El coste mensual de criar a un niño en España sube a 758 euros de media, según la web de Telecinco. Esto se podría traducir en que tener hijos empobrece... o quizás no. Precisamente eso ha hecho Ana Francisco durante el último programa de 'Demos: el gran sondeo', desmentir o confirmar esto. ¿Cuánto cuesta realmente un hijo? La periodista del programa de Telecinco bromeaba tras darle paso Risto: "Igual tú me lo puedes decir mejor, yo no tengo hijos y tú dos". "Vale hombre... hoy pillo por todos lados", aseguraba el presentador.