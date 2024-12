Jorge Javier presentaba en ‘El diario de Jorge’ una historia que se podía resumir en 20 palabras: ‘ Mi hermano se gastó el dinero de mis padres en inversiones. Hace más de 20 años que no nos hablamos ’.

Es la historia de Pedro y su hermano Paco, que dejaron de hablarse por culpa del dinero y, durante más de 20 años, no han sabido absolutamente nada el uno del otro.

Pero lo peor, según cuentan los invitados, no fue eso: “Cuando la sacaron todo el dinero, la dejaron en la puerta de la casa de mi hermana con una maleta y llamaron al timbre…”.

Su madre falleció hace casi un año y Paco no fue ni al funeral. “No tenemos contacto con él, no sabemos si él ni siquiera lo sabe… de hecho, no sabemos si está vivo o muerto”, admitía Pedro.