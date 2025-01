Parecida gravedad tiene una agresión como la acusación falsa de ser culpable de una agresión. Javier Mouzo posó su mano sobre la rodilla de Ana Herminia. Lo hizo varias veces, con la máxima suavidad. No hubo ni palmadas, ni golpes, ni agresión. ¡Por supuesto que no! Ana Herminia tendría que estar agradecida del cariñoso trato que le dispensó anoche Carlos Sobera. Con suavidad extrema, le indicó que no hubo agresión y Javier no utilizó la fuerza en ningún momento. Dejaron pasar una acusación tan grave, que bien podría haber merecido una tarjeta roja. Especialmente después de la amarilla mostrada a Sergio Aguilera el martes, con advertencia añadida de que el siguiente comportamiento inadecuado sería castigado.

En lugar de agradecer la manera que tuvo el programa de tratar el tema, Ana Herminia todavía se mostraba ofendida y volvía a hablar de abandonar el programa. No pensó en ningún momento que otra solución a este conflicto habría sido convocarla a ella y a Javier Mouzo a la sala de confesiones, ponerles las imágenes del momento y una vez hubieran comprobado que la supuesta agredida miente comunicarle que está expulsada disciplinaria por jugar de manera tan sucia con algo tan delicado. Pero nada de eso pasó. Sí pasó, y lo hemos visto, que a Javier le temblaban las manos por la grave acusación de su compañera de concurso. No hay derecho. Impunemente, Ana ha infligido mucho mal a Javier.

Siempre queda la audiencia para poder darse el gusto de expulsar a Ana Herminia

Bien mirado, agradezco que la organización no haya expulsado a Ana Herminia porque así nos podemos dar el gusto de hacerlo nosotros. Sinceramente, no entendería que la audiencia votante dejase pasar esto. Ana debe ser expulsada el próximo jueves, a poder ser con récord de porcentaje. No puede haber nadie cómplice de la maldad, la mentira y la manipulación. Creo que las imágenes vistas anoche están entre lo más chocante que he visto en mis 23 años comentando este formato y los 25 que va a cumplir este año. No sé si reír o llorar al ver a Ana Herminia golpearse con fuerza la parte de la pierna sobre la rodilla hasta 16 veces antes de mostrar a sus compañeros y a las cámaras la marca roja que probablemente le había dejado Javier (que nunca tocó esa parte de su pierna).

Para que no fuera pequeña la exageración, Ana Herminia acusa a Javier de haber invadido su espacio. ¡Vaya usted a paseo! Esto perjudica a las personas que sufren agresiones reales, por los motivos que fuera. Como bien dijo Sobera, frivolizar con estas cosas es muy grave, mientras Ana decía por lo bajo que ella no ha frivolizado nada. Todavía tiene valor de negarlo, de igual modo que negó haber utilizado la palabra “agresión”. Las imágenes no mienten y ya vimos anoche que sí lo dijo, repetidamente además. Me repatean sus aires de suficiencia y la manera que comunicaba que no va a abandonar, una vez supo que estaba salvada de la expulsión. Pero todo esto son minucias al lado de la gravedad de sus acusaciones.

Aunque pueda parecer imposible hay algo que me parece aun más grave que el lío monumental en el que pretendió Ana Herminia meter a Javier Mouzo. Me refiero a la respuesta esquiva de muchos concursantes. Entiéndase que hablo de respuestas esquivas, cuando no del silencio absoluto. Dudo si puede que sean incluso de peor calaña aquellos que miran a otro lado, los que no se meten porque no va con ellos, cobardes y egoístas capaces de encubrir las mentiras, insolidarios que no sienten vergüenza por no levantar la voz ante lo injusto. No hay mayor pobreza que ser cobarde.

Vanessa, la eterna expulsada

He perdido la cuenta de cuántas veces ha sido expulsada Vanessa. Anoche volvió a dejarle un mensaje a su marido. Al menos esta vez no le pide que deje la casa por propia voluntad. La Vanessa de las últimas horas en la casa ha sido la concursante de siempre, que tiene muchas facetas a pesar de ser un diamante en bruto. Por un lado le montaba un dos de mayo a Óscar Landa porque se enteró de que este le había confesado a Ana Herminia que en ese momento prefería que se fuera Vanessa antes que ella. Lo decía el mismo concursante que había estado pactando nominaciones junto a su pareja Maica Benedicto con los Vanesos y el dúo de Miguel Frigenti con Alex Ghita. Ayer volvió el Óscar desleal que conocemos sobradamente, aunque él solamente reconoce ser contradictorio y de opinión cambiante.

La misma Vanessa que abronca a Óscar con una rabia enorme y ninguna intención de llegar a un acuerdo o acercar posturas es la que se mostraba comprensiva con Javier tras la polémica con Ana Herminia. En esta ocasión ella era el bastón que necesitaba su marido. También le hacía falta que alguien querido creyese en él, y nadie mejor para hacerlo que Vanessa. Ella es capaz de ser el yin y el yang en el mismo segundo. Si Óscar es contradictorio, de Vanessa podemos decir que es ilógica. Pero en eso radica también su encanto. En ser incoherente, paradójica, disparatada y discordante. Confieso que la echaré de menos en la casa.

No creo que haya sido su intención, pero veo a los dos en su sitio tras esta primera expulsión de la edición. Ella feliz en plató sentenciando con frases breves y lapidarias. Él en la casa, aguantando convencido de que tiene posibilidad de ganar. Tras lo visto en la final del 19 de diciembre tengo enormemente claro que cualquier cosa puede pasar. Pero, sinceramente, no veo a Javier Mouzo como ganador. Ana Herminia ha contribuido a hacerlo un poco más posible. Es víctima de sus mentiras y falsas acusaciones, y eso invita ponerse de su lado. Por eso pienso que Ana Herminia no tiene rival con vistas a la próxima expulsión.

Observatorio de nominaciones

Nominaciones a la cara, con 1 y 3 puntos. Tras la salida de Vanessa Bouza el trío que formaba con su marido Javier Mouzo y Romina Malaspina se convierte en un dúo, y tras volver a casa Aurah se queda sola momentáneamente Ana Herminia. El único trío que queda (formado por Marieta, Manuel Cortés y Sergio Aguilera) ganó la prueba de inmunidad y volverán a disfrutar de los privilegios de la suite. Aunque lo más importante es que debieron salvar a un nominado y meter a otros dos en la lista. Así fueron las nominaciones:

Alex y Miguel > Jeimy y José María (1), Ana (3)

Ana > Javier y Romina (1), Álex y Miguel (3)

Jeimy y José María > Maica y Óscar (1), Álex y Miguel (3)

Marieta, Manuel y Sergio > Maica y Óscar (1), Javier y Romina (3)

Javier y Romina > Dani y María (1), Ana (3)

María y Dani > Ana (1), Javier y Romina (3)

Óscar y Maica > Ana (1), Jeimy y José (3)

Nominados provisionales: Ana Herminia, Javier Mouzo, Romina Malaspina, Alex Ghita y Miguel Frigenti. El trío decidió salvar a Miguel y meter a la pareja de Maica Benedicto y Óscar Landa, aunque podían elegir a concursantes de dúos distintos. Por tanto, los nominados definitivos son Ana Herminia, Javier Mouzo, Romina Malaspina, Alex Ghita, Maica Benedicto y Óscar Landa. Tanto Manuel como Marieta apoyaron la salvación de Miguel, aunque Sergio prefería dejar fuera a Romina.

Me gustó la argumentación de Miguel Frigenti, que se reservó para dar los tres puntos a Ana Herminia. “Ha jugado un poco sucio esta semana. Hay discursos y estrategias que no valen”, dijo el colaborador. Ana echaba mano al refranero para contestar y dijo: “A palabras necias, oídos sordos”. A su vez, Miguel también refraneaba: “Quien a los suyos parece, honra merece”. He tenido que buscar el significado de este último refrán (alaba a aquellos que actúan igual o parecido a como lo hicieron sus padres o parientes mayores). Por lo menos, no recurrió a una frase mil veces repetida, como había hecho Ana. Por su parte, Javier en lugar de al refranero prefirió acudir a los diez mandamientos y le recordó a Ana dos de ellos: “respetar al prójimo” y “no mentirás”.

No le dieron puntos a Ana ni el trío (Marieta, Manuel Cortés y Sergio Aguilera) ni el dúo formado por Jeimy y José María Almoguera. El resto le metieron el punto o los tres. No seré yo quien anime nadie a ser prejuicioso, pero las cartas están boca arriba tan deprisa como cumpliéndose la primera semana de concurso. Está claro quienes están en el lado del mal, aunque si todo sale bien cogerán la rotonda dentro de una semana y si hace falta pueden terminar asegurando que no la conocen de nada. Yo sí que conozco el percal.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así al principio del programa: 65 %, 22 % y 13 %. Antes de ser salvada Ana Herminia esta era la actualización de los porcentajes: 63 %, 21 % y 16 %. Es decir, el porcentaje de la mujer de Ángel Cristo tan solo se había incrementado en tres puntos tras ver la polémica de su falsa acusación a Javier Mouzo.

Parece premonitorio que ayer me olvidase de Ana Herminia en mis clásicas segundas impresiones. Posiblemente quisiera el destino que esperase tan solo un día para poder tener más elementos de juicio. Corrijamos el error, por tanto. Este es el párrafo que le falta al artículo de ayer jueves:

Ana Herminia > La Real Academia Europea de Doctores define la maldad como “el ejercicio del poder que tiene una persona para hacer daño a otros expresamente”. Para la ética, maldad es una condición negativa atribuida al ser humano que indica la ausencia de principios morales, bondad, caridad o afecto natural por el entorno y los entes que figuran en él. Está todo dicho.