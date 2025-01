¡Ya puedes votar al concursante que deseas expulsar a través de la app de mitele!

Ana Herminia, Javier, Romina, Álex Guita, Maica y Óscar son los nominados de la semana

Tras una noche de lo más ajetreada, llegaba el momento de las nominaciones. Eso sí, lo que no se esperaban nuestros concursantes era que esta semana iban a nominar a la cara. Así se lo ha comunicado Carlos Sobera. El presentador ha pedido un voluntario y Álex Ghita, que ha sido el más rápido en levantar la mano, ha sido el primero en dar sus puntos.

Sobera recordaba a los concursantes que los votos arrastraban, es decir, los puntos que iban dirigidos a una persona en concreto, se sumarían de la misma manera a su pareja o a los otros dos miembros de su trío, que se verían igualmente afectados. Manuel, Marieta y Sergio no podían ser nominados tras haber ganado la prueba de inmunidad.

Así han sido las nominaciones por parejas

Álex Ghita: "Un punto para la 'pantera negra', Jeimy. Con José María me llevo excelentemente bien. Jeimy es una chica guapísima, mejor lejos la atracción".

Frigenti: "Yo he decidido dar los tres y son para Ana Herminia, porque ha sido con la única con la que he tenido conflictos y creo que ha jugado sucio esta semana. Hay discursos que no valen y quiero que sea la que abandone la casa".

Ana Herminia: "Un punto a Javi, porque no congeniamos, me da pena porque Romina es mi niña. En este caso siempre hay daños colaterales. Los estrategas no me gustan, otro daño colateral, porque con Álex me llevo súper bien, pero mis tres puntos son para Frigenti".

Jeimy: "Los tres puntos a Frigenti y Álex, porque sí, porque me apetece. Por afinidad y porque me han dado un punto".

José: "El punto para Óscar y Maica. No porque se los queramos dar a ellos, si no porque no queremos dárselo a los demás. No creemos que vayan a salir, calculamos que no van a tener problemas".

Manuel: "Por descarte voy a dar el punto a Maica y Óscar, pero por descarte, porque ahora mismo tengo cuatro personas aquí que no tocaría".

Marieta: "Los tres puntos para Javi y Romina, más que nada porque con el resto de la casa nos relacionamos más, con ellos menos. Por descarte".

Romina: "Un punto totalmente por descarte, porque no van a recibir ni un voto, Dani y María".

Javi: "Los tres puntos evidentemente a mi querida amiga Ana. Hay que respetar al prójimo y hay otro mandamiento muy bonito que es no mentir".

Dani: "Yo un punto se lo tengo que dar a Ana. Me llevo súper bien con ella, pero con el resto de la casa me llevo genial. No la veo al cien por cien feliz aquí dentro".

María: "Los tres puntos para Javi. No tengo nada en contra de ellos, al contrario. Pero por afinidad, nada más".

Maica y Óscar: "Este voto va para una persona que no quería nominar. Va para ti, Ana, vas a salir igualmente, no quiero nominarte, no quiero que se vaya, lo siento, pero como ya vas a estar. Los tres puntos para Jeimy y José, me nominasteis la otra vez y haciendo número, para salvarnos nosotros mismos".

De esta manera, y tras el recuento de votos, la lista provisional de nominados la formaban Ana Herminia, Javier, Romina, Frigenti y Álex. No obstante, los inmunes tenían además un poder extra.

El poder extra lo cambia todo

Marieta, Manuel y Sergio acudían al 'confe' para descubrir que además de ser inmunes iban a tener un poder extra que no se esperaban. Cuando Carlos Sobera les ha contado que debían salvar a un nominado y meter a otros dos en la lista alucinaban. En este caso, tanto la salvación como las dos nominaciones eran única y exclusivamente individuales.

Tras unos segundos pensando, finalmente comicaban al presentador su decisión: "Salvamos a Frigenti. Metemos a los dos que quedan, Maica y Óscar".

