Momentos después, Carlos Sobera sacó a Álex Ghita y Vanessa de dudas. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... Vanessa" , les comunicó. Álex reaccionó pidiéndole a Vanessa que le diese en el plató "un beso a la chica más guapa" (sin atreverse a decir el nombre y con un tono irónico) mientras que Vanessa afirmó sentirse tranquila. No obstante, después la recién convertida en exconcursante no pudo contener la lágrimas arrepintiéndose de "las discusiones con Javi" que había tenido durante la semana.

"Aunque esta noche yo me vaya expulsada, quiero que continúes la aventura por los dos. Tenemos una vida juntos. Son catorce años juntos. Aunque ahora no estemos en el mejor momento, no te rayes por eso. Eres una gran persona, la que más quiero en mi vida (...) Solo puedo pedirte perdón si alguna vez te hice daño. Quiero qu luches hasta el final porque vas a ganar 'GH DÚO' (...) Como dice todo el mundo, eres mi bastón", le dijo la gallega a su marido, haciendo que a Javi se le saltasen las lágrimas.