"Me parece horrible cuando le das chapas a quien no se las tienes que dar. Además al día siguiente vas a estar de depresión post cena, vas a pensar en lo que le has dicho y en lo que no te acuerdas que pudo pasar", asegura Alexia Rivas.

"Alguna vez me ha pasado que he estado hablando con alguien por redes sociales que me encantaba, y al quedar con él en persona no me gustaba nada. Y pensar en como me podía largar de ahí. La excusa de la llamada de mi amiga porque necesita ayuda la he utilizado hasta que he tenido pareja", asegura Alexia Rivas.