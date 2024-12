¿Qué harías si te encuentras con tu ex pareja?: "Depende, a algunos prefiero no cruzármelos"

Encontrarse con una ex pareja para algunos no es plato de buen gusto . Las malas experiencias en el amor a veces dejan huella, y muchos prefieren evitar esos encontronazos con las personas que les han podido romper el corazón o con las que simplemente no llegaron a un entendimiento.

"Si me encontrase con mi ex pareja yo actuaría con normalidad. Si he acabado bien le preguntaría cómo está... y demás. Fingiría un poco aunque no me importase en absoluto. Dientes, dientes", asegura Pepe del Real.