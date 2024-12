En este tercer especial de 'Bárbara Rey: mi verdad', la famosa vedette se ha mostrado más tensa y nerviosa que en ninguna de las entrevistas anteriores. De hecho, nada más comenzar hemos podido vivir un tenso choque de Bárbara Rey y Álvaro García Pelayo, representante de Ángel Cristo, que ha salpicado a Santi Acosta, teniendo que intervenir para parar la situación y aumentando la tensión en el plató de '¡De viernes!'.

Todo ha ocurrido cuando a Bárbara Rey le ponían los nuevos audios que han salido a la luz este lunes entre Santiago Arriazu, cómplice de los chantajes al rey emérito y la vedette. "Me sabe tremendamente mal que estos audios salgan a la luz. Confío en Santi Arriazu, me vinieron a buscar a mi casa...", comenzaba diciendo Bárbara Rey. Rápidamente era cortada por Álvaro García Pelayo: "Absolutamente falso. Te doy las buenas noches, que no me conoces. Te agradezco que estés aquí".

En ese momento, Bárbara Rey se mostraba contundente: "Me pensaba encontrar con tu queridísima esposa, pero mira. No habrá tenido tiempo de maquillarse". En ese momento, Santi Acosta, presentador, tenía que intervenir: "Bárbara, la vida privada de nuestros colaboradores no es el objeto de esta entrevista. Su mujer no tiene nada que ver". Ángela Portero, su mujer, también iba a estar presente en el plató, a escasos metros sentada del propio Álvaro García Pelayo.

Presentador y vedette no llegaban a un acuerdo y tras decir Bárbara un "perdóname Santi", Acosta daba un golpe encima de la mesa: "Perdóname tú Bárbara. Yo soy el presentador. Hablo, me escuchas y respondes. Vamos a establecer las reglas del juego y fuera". "Bueno, si empezamos mal...", señalaba una Bárbara Rey indignada. Más adelante, Bárbara mantenía otro cara a cara con el representante de Ángel Cristo al asegurar que lo poco que tenía estaba "a muy buen recaudo": "Nunca pensé que mi hijo me lo iba a robar. Vosotros habéis hecho uso de esos audios antes que yo".

Álvaro García Pelayo lo negaba rotundamente: "Yo no los he utilizado. ¿Me puedes escuchar? Estas grabaciones, todos los periodistas de los años 90 lo tenían en tu poder. Porque las has facilitado tú". Bárbara Rey estallaba: "¡Qué poca vergüenza!". La vedette confesaba que no supo nada de ese material, sí su hijo con 16 años: "No es normal que a todo lo que yo diga este señor diga que no". La tensión entre ambos crecía por momentos.