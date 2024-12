La reacción de Ángel Cristo a la dura entrevista de su madre, Bárbara Rey

Ángel Cristo asegura que su madre miente: "Esta haciendo el papel de su vida"

La segunda entrevista de Bárbara Rey en el especial de '¡De Viernes!', al completo

Bárbara Rey no dudó en atacar a su hijo Ángel Cristo Jr. en su segunda entrevista especial. La vedette llegó a asegurar que su hijo le ha hecho sentir miedo, unas palabras que han causado cierto revuelo por su magnitud, ya que dejó todo en el aire al añadir "y que no me haga contar por qué". Pero... ¿Cómo le han sentado a Ángel estas palabras? ¿Piensa contratacar de alguna manera? '¡De viernes!' tiene, en exclusiva, la reacción del hijo de Bárbara Rey.

Bárbara Rey ya no se calla y habló sin tapujos sobre su hijo. De hecho, llegó a calificar de "indigno" lo que estaba haciendo Ángel con ella. La vedette negó casi todo lo que Ángel Cristo ha ido contando sobre su madre por los platós de televisión y le lanzó un mensaje en el que defendía que lo que ella estaba contando era "la pura verdad": "Estoy convencida de que él se cree sus mentiras y se cree que es un ser maravilloso, tiene una habilidad especial para convencer a la gente. No hay palabras para describir el sufrimiento".

Ángel Cristo reacciona a las duras palabras de su madre

Ángel Cristo tampoco se corta un pelo a la hora de hablar de su madre y responde a todas las preguntas tras ser tachado de mal hijo, mal padre y mal hermano. ¿Cómo vio a su madre? "La he visto con mucha pena. Ha perdido una oportunidad de oro para demostrar que es buena madre y arrepentirse y pedir perdón". Cuando la reportera le comenta que su madre dijo que había pasado el peor año de su vida, la respuesta de Ángel es la siguiente:

"Precisamente, por eso me alejé de ella, para estar tranquilo, para liberarme de la presión a la que me sometía y que dejase de juzgarme y de ignorarme. En la relación con mi madre, siempre ha estado presente el chantaje emocional, ha sido una relación tóxica", sentencia. Ángel asegura no haber sentido nada por las lágrimas de su madre y llega a decir que "la conozco mejor que nadie y está haciendo el papel de su vida".

Sobre las graves acusaciones que vertió Bárbara sobre él, Ángel también tiene algo que decir: "Las acusaciones hay que demostrarlas, hay que tener pruebas para demostrarlas y yo sí las tengo". Al hilo de esto, defiende que "la diferencia es que yo tengo testigos y pruebas. Hay que tener testigos y pruebas. Ella sabe que yo he hecho las fotos, tanto las fotos como las grabaciones... si me pongo a contar, no acabo".