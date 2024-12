Adrián se sentaba con Jorge Javier y le confesaba que era su abuelo quien descubrió que era muy bueno cantando: "Me apuntó a clases y desde entonces llevo cantando. El cante lo vive desde dentro. Cuando canto se le saltan las lágrimas" . Lágrimas que se le han saltado también en cuanto ha visto a su nieto en plató: ¡no se lo creía!

Adrián le decía unas emotivas palabras antes de lanzarse a cantar: "Te quiero mucho. Todo esto va por ti". Un Adrián que cantaba a pleno pulmón y que dejaba a todos boquiabiertos. ¡Qué talento! Antonio rompía a llorar: "¡Madre mía! Yo no me esperaba esto. Yo quisiera que llegue hasta lo más alto. No es oro todo lo que reluce...".