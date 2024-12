El presentador preguntaba a nuestro invitado por cómo le ha ido la vida. "De amores ha ido jod*, me enamoré, me desenamoré y otra vez. Estoy en una edad muy mala, me dicen algo bonito y ya me enamoro y me rompen el corazón de golpe", nos confesaba. El que pedía "un amor" para este nuevo año, aunque incidía en la "salud".