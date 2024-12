Nuestra invitada nos contaba cómo ha sido su vida desde que salió en nuestro programa: "Me han conocido por ahí. Me ha ido bien este tiempo. Hay marcas que se han interesado en mí, me han llamado de tiendas de ropa para que les haga publicidad, he hecho mis cositas, de todo. Muchos famosos se han puesto en contacto conmigo, como Raquel Bollo, Irene Rosales,... me conocen mucho".