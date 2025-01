Bruno y Roro son compañeros en 'Next Level Chef'. Ambos han sido elegidos por Rakel Cernicharo para formar parte de su equipo y este miércoles han cocinado juntos por primera vez. El azar decidía que el equipo de la mentora cocinara en el sótano, donde todo es más complicado. Y no solo eso.

Al recibir la plataforma han comprobado que únicamente les llegaba un pescado . Uno de los miembros del equipo tenía que encargarse de limpiarlo y repartirlo justamente o no a su elección. Roro era quien se hacía con él en el sótano y su gestión no ha gustado a todos sus compañeros.

La influencer se disponía a preparar y repartir el pescado y Bruno decidía ponerse serio: " Yo no te voy a suplicar nada , Roro. Si me quieres dar algo, me lo das, ¿me entiendes?".

Bruno se quedaba sin pescado pero se mantenía: "Yo no voy a suplicar a nadie. Ni a Roro ni a la reina de Inglaterra. Yo no suplico. Si tú me quieres dar un trozo de pescado me lo das y si no, ya me espabilaré de otra manrea", insistía.