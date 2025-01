Los mentores de 'Next Level Chef' forman sus equipos

'Next Level Chef' ha arrancado con 21 participantes en sus cocinas: siete influencers, siete chefs y siete cocineros amateur. Lo que no se esperaban es que en el talent show de cocina más exitoso del planeta solo había hueco para 15 concursantes. Seis de ellos iban a decir adiós a la experiencia tras el primer cocinado.

Una vez finalizada la prueba, los mentores se disponían a probar los platos de todos los concursantes. Dos de las concursantes, Ana Paloma y Marta , habían terminado el cocinado entre lágrimas y un tanto agobiadas. Al dar su veredicto, Marcos Morán se ha dirigido directamente a ellas: "Las dos habéis llorado al terminar la prueba porque no estabais contentas con el resultado de vuestros platos", ha comenzado.

"Después de probarlos, los tres hemos llegado a la conclusión de que tenéis motivos para llorar. Ana Paloma, el conejo no está bien terminado, lo siento mucho. Marta, en tu plato hay un kilo de mantequilla. No habéis presentado un plato a la altura de 'Next Level Chef', así que sintiéndolo mucho, os vamos a decir adiós".