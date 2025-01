Rakel Cernicharo y una de las participantes fueron rivales en otro concurso

Tras un espectacular arranque, el estreno de 'Next Level Chef' ha traído consigo un sinfín de presentaciones. Es imprescindible que conozcamos tanto a mentores como a concursantes y, para ello, el programa ha dado la oportunidad de presentarse a todos ellos. Ha sido precisamente cuando estábamos conociendo un poco más a Rakel Cernicharo cuando hemos descubierto algo que no esperábamos.

Blanca Romero le daba la bienvenida a la mentora: "¡Qué ilusión tenerte aquí! Mujer luchadora, curranta , con las ideas súper claras y el coraje para defenderlas". Por su parte, ella adelantaba cuál iba a ser su dinámica con los concursantes de su equipo: "Fácil, que no se han organizado pero la elaboración está bien hecha y funciona, no hay bronca. Siempre que esté mal, habrá tirón de orejas ".

Y, tras sus primeras palabras en el plató de 'Next Level Chef' frente a los concursantes, la presentadora desvelaba algo: "Por cierto, ¡cotilleo! Melissa y Rakel se conocen . Fueron rivales en el mismo concurso de cocina. Yo os he visto a vosotras pelearos , casi arrancaros los pelos".

"Nos hemos matado, sí", reconocía la concursante mientras la mentora también asentía. "¿Y aquí no os vais a pegar?", les preguntaba Blanca, a lo que ellas respondían con un no rotundo. "Pues a mí me encantan las peleas. Yo os animaré", bromeaba la presentadora para poner fin al gran secreto que terminaba con la mentora con las manos en el corazón.