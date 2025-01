'Next Level Chef' es el programa que traerá mucho sabor y buena comida a Telecinco de la mano de los mejores chefs del mundo. Francis Paniego, Rakel Cernicharo y Marcos Morán han sido los profesionales de la cocina elegidos para desempeñar el papel de jurado y mentores para guiar, aconsejar y llevar a los concursantes a la victoria.

Chefs profesionales, influencers gastronómicos y cocineros amateurs se enfrentarán al gran desafío de Next Level Chef: sus imponentes cocinas de tres pisos. Lo innovador de este formato que lo hace único, es que los participantes tendrán que enfrentarse a las adversidades que cada uno de los niveles les presentan.

Blanca Romero debutará como presentadora en 'Next Level Chef'. La actriz y modelo será la maestra de ceremonias en este nuevo formato de Telecinco que contará con especialistas en el mundo de la gastronomía de alto nivel.

Muchos personajes conocidos en el mundo de las redes sociales se pondrán a prueba en las cocinas de 'Next Level Chef', un reto que asegura que será definitivo: "Vamos a ver si hacen trampa o no. Es muy fácil hacer una receta en Instagram, aquí se va a a ver si cocinan bien o no tienen ni idea".