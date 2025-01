Christian se muestra arrepentido por todo el dolor que ha ocasionado por sus adicciones

Le pide perdón a Tamara, su expareja, y ella responde: "Como madre, estoy. Como pareja, no"

El tenso reencuentro entre dos tiktokers tras meses sin hablarse: "Ahora no me llames 'cari', tío"

Christian acude a ‘Hay una cosa que te quiero decir’ porque quiere pedirle perdón a Tamara, su expareja y madre de sus dos hijos. Entre las cosas de las que se arrepiente nuestro invitado está el hecho de que él prefiriera salir de fiesta a acompañar a Tamara cuando dio a luz a su primer hijo.

Christian llegó a estar ingresado en un centro de rehabilitación para curar sus adicciones, pero cuando está recuperado tiene una recaída en el alcohol. Quiere recuperar la vida que sus adicciones le robaron, hacerle la firme promesa a Tamara que no va a volver a consumir y darle el tiempo que ella necesita para retomar su relación.

El reencuentro de Christian y Tamara

Una vez en plató, Christian se emociona al ver a Tamara al otro lado de la pantalla: “Te he traído aquí porque lo necesitaba como persona. Te debo muchas cosas, pero, ante todo, a ti, te debo un perdón sincero, sin interés, porque eres la punta del iceberg de todo el daño que he hecho durante trece años. Entiendo tu postura, yo no querría vivir con una persona como yo era”.

“Estos treces años al lado tuya, muchos han sido malísimos. Pero ha habido una buena, que te valoro como madre, nunca lo he hecho, nunca te he dado tu sitio como mujer, te he manipulado, te he llegado a enfrentarte a gente y has dado la cara por mí cuando nadie lo hacía, me has agarrado del brazo cuando estaba en el suelo. Todo tiene su límite y el mío también ha llegado”, es parte de su mensaje.

Cansado de “sufrir, de verme solo y haber perdido a mis hijos”, Christian no le pide volver juntos, aunque lo desea con todas sus fuerzas, pero le dice que está limpio, que se está tratando y luchando contra su adicción, pero su dolor aún permanece: “Te quiero mucho y lo siento”, termina su mensaje.