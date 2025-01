La extraña desaparición de Jorge hace 5 años en Huelva: “Necesitamos respuestas”

Jorge Alamillo, el día de la desaparición, sale de casa temprano para hacer senderismo por el Candón , una zona que conoce perfectamente. La temperatura es especialmente alta ese día. Pasadas dos horas, la madre de Jorge se preocupa y le llama por teléfono. Él asegura que no tardará en regresar . Ella le nota agitado.

Lo que no imaginaba es que esa sería la última vez que escucharía su voz. Alarmados, el hermano y el primo de Jorge siguen sus pasos y comienzan la búsqueda. La falta de resultados hace que entren en juego la Guardia Civil y los voluntarios. Hasta 300 personas peinan la zona con apoyo aéreo. Ni rastro de Jorge. Cuatro años y medio después , la pregunta sigue sin respuesta. ¿Dónde está Jorge?

“Es mucha incertidumbre, noticias no tenemos ninguna, no se ha sabido nada y la esperanza pues cada vez como que se va perdiendo… necesitamos respuestas ”, aseguraba la hermana del desaparecido.

“Yo siempre digo lo mismo, que una persona no desaparece siempre que haya alguien buscándola. Mientras haya alguien buscándola no ha desaparecido nunca y en eso estamos nosotros. Lo que pasa es que ahora mismo ya no sabemos dónde acudir y si nos pudieran aportar una pista pues la verdad que nos que tenemos toda la familia”, comentaba el primo de Jorge, desaparecido en Huelva hace 5 años.