“Hace siete años que desapareció mi hijo Alejandro Martín y desde entonces no hemos sabido absolutamente nada de él. Sueño con Alejandro, bueno, yo no tengo sueños, tengo muchas pesadillas, que no lo encuentro, que no sé dónde está, que lo busco, que me desespero y que él de alguna manera lucha también porque lo encuentre…”