Fran visitaba ‘El diario de Jorge’ porque se siente frustrado y decepcionado porque siente que su amigo le ha dejado de lado y viene q decirle a su amigo que, si algún día su novia le deja, puede ser que él ya no esté ahí.

En primer lugar, Jorge Javier entrevistaba a Mario, que no tenía ni idea de qué iba la cosa… hasta que el presentador le puso directamente un vídeo de su amigo. El protagonista no pensaba que su amigo estuviese en serio y que era algo “exagerado” .

Pero nada de eso, Jorge Javier entrevistaba en plató a Fran bajo la atenta mirada de su amigo, que no salía de su asombro de todo lo que estaba escuchando , sobre todo, lo referente a su novia.

“No me lo esperaba de él que dijera eso, pero bueno. Yo creo que lo que le pasa es que a todo grupo tiene novia y él no. Se siente un poquillo apartado y, a lo mejor, yo creo que el que está enamorado de Mario es él”.