La prueba de precisión: cuatro rebozados en donde se mide la destreza, el acierto y, sobre todo, la esencia

Noelia había realizado la mejor prueba del equipo: "Tus elaboraciones estaban a un altísimo nivel..."

La inesperada confesión de Blanca Romero a los concursantes: "Ya lo he probado y no me gusta"

En 'Next Level Chef' hay que medir todo mucho, puesto que cada acto o impulso puede tener sus consecuencias en el plato final y resulta clave a la hora tanto de emplatar como en el momento en el que los jueces prueban dicho plato. Y más si se trata de la prueba a la que se han enfrentado los concursantes este miércoles: la prueba de precisión. Pero hay impulsos que vienen de sangre, como el que ha tenido Noelia, que antes de que su juez probase su plato no se ha podido resistir y se lo ha comido. El enfado, en este caso de Francis Paniego, era mayúsculo.

"¡Que me lo has comido todo!", señalaba el chef al ver que no había nada en el plató. "¡Perdón Francis!", señalaba la concursante. A pesar de que reinaba el buen rollo y las risas, pronto reinaría la tensión. "¡Menos mal que tengo una memoria privilegiada todavía! No ha dejado huella", señalaba el chef, visiblemente cabreado y sin dar crédito ante lo que acababa de ocurrir.

"Voy a bajar lo tuyo porque eres la mejor y quiero que lo sepan. Y porque no te quiero bajar la autoestima", señalaba Francis Panielo. "Pero no vas a poder ganar y perjudicas a tus compañeros", añadía, contundente. "Espero que alguno de ellos lo haya hecho bien. Tomémonos esto en serio", concluía el reconocido chef riojano. Los perdones de la concursante parecían no valerle al chef: "No has venido aquí a comer. ¿Qué nos pasa?".

"Estás perjudicando a tu equipo"

Posteriormente, los jueces probaban cada plato y era la propia Blanca Romero la que señalaba que se podía "respirar la tensión en el ambiente". Francis Paniego se abría paso para decir que estaba muy tenso y se dirigía de nuevo a Noelia, esta vez junto al resto de chefs y todos los concursantes presentes: "Te has comido tus elaboraciones. No es una cuestión de perdón. Estás perjudicando a tu equipo".