El primer expulsado iba a ser el joven cocinero Jaime, que en la prueba de precisión -la primera prueba del programa de este miércoles- iba a fallar al no atinar en los rebozados. Y es que, como bien le recordaba el chef Francis Paniego , había fallado el día que "no había que fallar": "Jaime, tus elaboraciones son las peores. Te tienes que ir".

"Yo sé que lo he hecho mal, ya está. Estoy cabreado conmigo mismo. Me molesta. No se puede fallar, es lo que hay", aseguraba Jaime, con el rostro visiblemente afectado. Blanca resaltaba en ese momento que se iba un claro "ganador y favorito", e Ibai apuntaba que además era "muy buena persona". Tras el aplauso enorme de sus compañeros y de los chefs, Manuel se daba un emotivo abrazo con Blanca Romero y cruzaba la puerta de 'Next Level Chef': "¡Grande Jaime!", se escuchaba de fondo.