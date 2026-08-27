Carlos Franganillo presentará desde Ceuta una edición especial de 'Informativos Telecinco' el próximo lunes 31 de agosto

Con el apoyo de Ángeles Blanco desde el plató en Madrid, el director de Informativos Telecinco narrará la situación en Ceuta

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CeutaCarlos Franganillo se desplaza a Ceuta para conducir en directo el lunes 31 de agosto una edición especial de 'Informativos Telecinco' 21:00h que incluirá una entrevista al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas

Con el apoyo de Ángeles Blanco desde el plató en Madrid, el director de Informativos Telecinco narrará desde las calles cómo es la situación en la ciudad tras la crisis migratoria desatada el pasado 30 de julio y abordará cómo está afectando a la vida de sus ciudadanos.

Carlos Franganillo entrevistará a Juan Jesús Vivas

Además, ofrecerá una entrevista con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con quien analizará todo lo sucedido en las últimas semanas y el futuro inmediato de la ciudad, en la que permanecen un número indeterminado de migrantes tras el multitudinario asalto a la frontera.