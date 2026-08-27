Ángel Víctor Torres ha condenado los ataques a migrantes en Ceuta y ha instando a PP y Vox a proclamar un "mensaje claro de no a la violencia"

El Gobierno y las comunidades autónomas aprueban la ayuda de 25 millones para la atención de menores migrantes en Ceuta

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MadridEl ministro de Política Territorial y 'mando único' del Gobierno en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha condenado desde el Congreso los ataques a ciudadanos musulmanes de la ciudad autónoma, a los migrantes, a voluntarios de Cruz Roja o a periodistas y políticos, instando a PP y Vox a proclamar un "mensaje claro de no a la violencia", aunque en su exposición inicial no ha mencionado la agresión a cuatro militares en el barrio de Benzú.

Así se ha pronunciado el ministro Torres durante su intervención en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de Seguridad Nacional, donde ha comparecido a petición propia después de haber asumido el mando único del Gobierno casi un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

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La intervención de Ángel Víctor Torres

Torres ha realizado una primera intervención en la que ha enumerado las actuaciones del Gobierno durante este mes, defendiendo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez realizó diferentes acciones que permitieron el retorno de gran parte de los migrantes a Marruecos.

Después de reunirse este miércoles con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha agradecido al mandatario haberse sumado al mensaje de la "no violencia", condenando los diferentes ataques producidos en los últimos días.

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Torres dice que tardarían "meses" en poder habilitar los espacios para acoger migrantes propuestos por Ceuta

Por otro lado, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que tardarían "meses" en poder habilitar los espacios para acoger migrantes que proponía Ceuta.

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"Ayer mismo estuvimos visitando, junto a la ministra de Inclusión y el vicepresidente de Ceuta, espacios que proponía la ciudad autónoma y que los que proponían vamos a tardar meses en poder habilitarlos o, incluso con toda la buena voluntad de proponerlos, no tienen saneamiento, no tienen red de alcantarillado, no tienen conexión", ha afirmado.

Precisamente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles el real decreto en el que se declara la 'situación de interés para la seguridad nacional' de Ceuta, con nuevos espacios habilitados, entre ellos polideportivos, para acoger a los migrantes que continúan en la ciudad autónoma casi un mes después de la entrada masiva. En esta línea, Torres ha defendido que los polideportivos "se ponían ante situaciones que pudieran ser extremas".

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Igualmente, Torres ha precisado que la Fiscalía de Menores tiene filiados a un total de 1.475 menores en la ciudad autónoma. Además, ha detallado que cerca de 1.400 de estos se encuentran distribuidos en 15 espacios, a los que se suman unas 300 niñas que están siendo atendidas en colectivos vecinales. Estas cifras ha indicado que suponen un incremento de 1.000 menores filiados respecto a la población asistida en Ceuta antes del 31 de julio.

En todo caso, el ministro ha aclarado que el dispositivo no ha concluido, ya que todavía quedan personas pendientes de ser filiadas por las autoridades competentes.