Mónica García ha avanzado que la próxima semana se iniciará la vacunación de las personas migrantes en Ceuta

Sanidad y las CCAA acuerdan enviar 45.000 dosis de vacunas a Ceuta como medida preventiva ante la crisis migratoria

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado este jueves que la próxima semana se iniciará la vacunación de las personas migrantes en Ceuta contra varias enfermedades infecciosas, con las 45.000 dosis de triple vírica, difteria-tétanos, polio y varicela movilizadas por las comunidades autónomas.

Además, Sanidad está trabajando, junto con el Ministerio de Juventud e Infancia, en un dispositivo específico de atención psicosocial a la población ceutí y migrante, "con especial atención a los menores y a las personas que estén en mayor vulnerabilidad", en el que estarán integrados Médicos de Mundo y el Colegio de Psicología de Ceuta.

Así se administrarán las vacunas

"La salud mental debe formar parte de esta respuesta a la emergencia", ha subrayado García en su comparecencia en el Congreso, en la que ha subrayado que uno de los retos de esta crisis humanitaria es "atender las consecuencias psicológicas y emocionales" de los ceutíes, que han "visto alterada su normalidad", y de los migrantes, por la situación extrema que han sufrido muchos de ellos.

Junto a ello, el ministerio mantendrá, "todo el tiempo que haga falta mientras sean necesarios", los refuerzos de más de un centenar de profesionales que se han contratado para preservar la capacidad asistencial del sistema sanitario de Ceuta y para que vaya disminuyendo la presión sobre los equipos.

Paralelamente, a partir de la próxima semana se comenzará a inmunizar con 45.000 dosis de vacunas de triple vírica, difteria-tétanos, polio y varicela a los migrantes y ceutíes que lo necesiten y que las comunidades acordaron donar a la ciudad autónoma el pasado lunes. "Debemos asegurar la logística, la administración de las dosis, el registro de la vacunación y también la reposición de las vacunas cedidas por las diferentes comunidades", ha explicado.

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García ha admitido que la tensión sobre el sistema sanitario ceutí "es innegable", pero ha vuelto a insistir en que nunca se ha llegado a producir un colapso ya que "la atención ordinaria de la población ceutí ha estado en todo momento asegurada y va a seguir plenamente garantizada". Lo prioritario sigue siendo proporcionar unas "condiciones dignas y salubres y de alojamiento" a los migrantes porque el hacinamiento, la "intemperie, la falta de agua segura y las dificultades de higiene y saneamiento" siguen siendo los principales riesgos para la salud de estas personas.

Solo si están bajo techo en lugares "seguros y habitables" se puede garantizar un seguimiento y vigilancia epidemiológica y, con ello, reforzar la detección temprana, el diagnóstico, los tratamientos, los aislamientos indicados y el estudio de contactos.

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Los casos en Ceuta

Por ahora, en Ceuta hay tres casos de tuberculosis, uno que ya estaba en tratamiento cuando llegó, por tanto, sin capacidad de contagio, además de una tuberculosis cerebral y otra que ya estaba allí antes del 30 de julio, también tratada. Se investigan tres casos de varicela, uno vinculado a la operación Paso del Estrecho, y 55 casos de gastroenteritis.

"Usar enfermedades habituales en nuestro entorno para presentar a toda una población como una amenaza sanitaria es injusto, no es real y es mentira", ha criticado García, que ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber propuesto, o por "ignorancia o por mala fe o por ambas cosas a la vez", su confinamiento.

Esta es una medida ampliamente rechazada por epidemiólogos y expertos en Salud Pública, además de ser "contraria a la legalidad".

Con todo, Mónica García se ha reafirmado en que su ministerio estuvo activado desde "el minuto 1" de la crisis porque Sanidad "no tiene que ir a Ceuta ni a Melilla, sino que está en Ceuta y Melilla" a través del Ingesa. "El mismo día 30 a las 2 de la tarde ya estábamos informados del refuerzo de los servicios, tanto de urgencias como del 061", ha afirmado.