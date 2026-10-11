Una concursante pasa un mal rato intentando calcular el precio del escaparate final: "Yo no sé cuánto vale un coche"
Ainara no lo ha tenido fácil calculando un escaparate final que contenía cosas tan dispares como una máquina de pingball o un coche híbrido
Todos los programas completos de 'El precio justo', en Mediaset Infinity
Ainara ha sido la concursante que ha logrado llegar hasta el ansiado panel final de ‘El precio justo’. Con mucha habilidad y los nervios a flor de piel, esta joven concursante ha intentado adivinar el precio justo del escaparate.
Aunque solo contaba con un margen de 500 euros, Ainara no se ha venido abajo y, ayudada por el público y por sus acompañantes, ha intentado calcular (sin pasarse más allá de los 500 euros) el precio justo de este escaparate:
- Futbolín doméstico, mesa de billar y juego de bolas de billar de diseño elegante
- Máquina de Pingball con marcador electrónico y efectos de sonido
- Viaje a Roma para dos personas durante tres noches y cuatro días (vuelos y hotel con desayuno incluidos)
- Coche híbrido con sistema auto recargable y potencia de 116 CC
¿Serías tú capaz de adivinar el precio justo de este espectacular escaparate?