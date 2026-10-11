telecinco.es 11 OCT 2026 - 15:02h.

Ainara no lo ha tenido fácil calculando un escaparate final que contenía cosas tan dispares como una máquina de pingball o un coche híbrido

Todos los programas completos de 'El precio justo', en Mediaset Infinity

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Ainara ha sido la concursante que ha logrado llegar hasta el ansiado panel final de ‘El precio justo’. Con mucha habilidad y los nervios a flor de piel, esta joven concursante ha intentado adivinar el precio justo del escaparate.

Aunque solo contaba con un margen de 500 euros, Ainara no se ha venido abajo y, ayudada por el público y por sus acompañantes, ha intentado calcular (sin pasarse más allá de los 500 euros) el precio justo de este escaparate:

Futbolín doméstico , mesa de billar y juego de bolas de billar de diseño elegante

, mesa de billar y juego de bolas de billar de diseño elegante Máquina de Pingball con marcador electrónico y efectos de sonido

con marcador electrónico y efectos de sonido Viaje a Roma para dos personas durante tres noches y cuatro días (vuelos y hotel con desayuno incluidos)

para dos personas durante tres noches y cuatro días (vuelos y hotel con desayuno incluidos) Coche híbrido con sistema auto recargable y potencia de 116 CC

¿Serías tú capaz de adivinar el precio justo de este espectacular escaparate?