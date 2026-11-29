La emoción de Marc Márquez al ser ovacionado en el podio tras su última carrera de MotoGP : "Esto ya no lo podré vivir, muchas gracias"
"Casi ganamos, os agradezco el apoyo. La moto la voy a echar de menos, sí, pero siempre la podré usar", ha expresado el piloto
La familia de Marc Márquez, su mejor apoyo tras su retirada: de su novia influencer a sus padres y su hermano, también piloto
ValenciaLa emoción de Marc Márquez ha sido uno de los momentos destacados tras su última carrera de MotoGP, después de anunciar su retirada del motociclismo. El campeón del mundo por octava vez ha sido ovacionado.
A pesar del incendio que sufrió su moto este sábado, el piloto catalán ha podido competir este 29 de noviembre en el Gran Premio de Valencia, donde ha finalizado en segunda posición, poniendo fin a su trayectoria en este deporte.
En su despedida se ha llevado la victoria el también española Raúl Fernández (de Aprilia) y en tercer lugar ha quedado Pedro Acosta (de KTM), completando el podio.
"La moto la voy a echar de menos", admite Marc Márquez
"Casi ganamos. Os agradezco todo el apoyo. La moto la voy a echar de menos, sí, pero siempre la podré usar. Esto, ya no lo podré vivir. Así que muchas gracias", expresó Marc Márquez a los aficionados que coreaban su nombre.
Ha sido el colofón a una temporada espectacular en la que ha conseguido remontar 102 puntos. Además del de Cervera, también decían adiós al Mundial hombres como Alex Rins y el australiano Jack Miller, que también fueron homenajeados por la afición.