Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (08/09/2025)

La historia de la vivienda en España: de la época dorada de los 50 al estallido de la 'burbuja inmobiliaria'

El acceso a la vivienda ha cambiado de forma radical a medida que han pasado los años. De un paraíso en el que todos los ciudadanos tenían acceso a una casa privada, pasando por la 'burbuja inmobiliaria' hasta llegar a la crisis de precios que tenemos hoy en día. Un recorrido por nuestra historia. En los años 50, infinidad de españoles emigraron del campo a la ciudad. Una época dorada donde todo el mundo aspiraba a vivir en su propia casa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que la historia será "implacable" y "juzgará la indiferencia como complicidad" ante la situación en Gaza que ha vuelto a calificar como "genocidio". En un acto en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el día del cooperante, Sánchez ha señalado que lo que está sucediendo en La Franja es un "una de las etapas más negras del siglo XXI" y ha vuelto a pedir a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel.