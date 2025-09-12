Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (12-09-2025)

El presunto asesino de Charlie Kirk se llama Tyler Robinson, tiene 22 años y "fue su padre quien lo entregó a la Policía"

El presidente Donald Trump ha confirmado que el asesino de Charlie Kirk está detenido.Un joven de 22 años de Utah llamado Tyler Robinson que ya está bajo custodia policial gracias a una investigación que se agilizó por la rapida reacción policial, quienes mostraron fotografías del sospechoso y un vídeo del mismo mientras escapaba de una azotea tras matar al activista estadounidense.

'Reconciliación', la esperada biografía del rey Juan Carlos, ya tiene fecha de publicación. Todo apuntaba a que las memorias del monarca verían la luz el próximo 12 de noviembre. Sin embargo, la editorial Planeta ha confirmado a diferentes medios de comunicación como los periódicos 'ABC' y 'El País' que estas memorias escritas en primera persona y "cuya publicación es en sí un acontecimiento histórico" verán la luz en la primera semana de diciembre.