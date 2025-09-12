Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (12/09/2025)

Detenido el presunto asesino de Charlie Kirk

Detenido el presunto asesino de Charlie Kirk

Tyler Robinson, un joven de 22 años, es el presunto asesino de Charlie Kirk, activista proTrump. Llevó a cabo el crimen, aparentemente, por motivos políticos. El FBI lo ha detenido 30 horas después de disparar desde una azotea de Utah y ha sido su propio padre quien facilitó la entrega. Robinson criticó al comentarista en una cena familiar y grabó mensajes en los casquillos. La sociedad estadounidense refleja su división, entre los que claman venganza y los que celebran.

La guerra de Ryanair con el Gobierno se recrudece. La compañía amenaza ahora con retirar un millón de plazas más de cara al próximo verano, y ya serían casi tres millones, si el gestor aeroportuario español Aena no baja las tasas tras el incremento del 6,5% anunciado. En plena polémica, el presidente de Aena, Maurici Lucena, ha acusado a la aerolínea irlandesa de distorsionar las cifras y de querer ganar más dinero, aunque sea sufragado por el bolsillo de los contribuyentes.