Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (13-09-2025)

25 personas resultan heridas tras una explosión de gas en un bar de Vallecas, Madrid

Las fuertes precipitaciones activan los avisos en diferentes puntos de Cataluña

Una explosión en un bar de Vallecas, en Madrid, ha dejado un balance de 25 heridos, tres de ellos de gravedad y dos potencialmente graves, después de que la detonación afectara al edificio de viviendas ubicado justo encima del local. El suceso se ha producido en el bar Mis Tesoros de la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas, según ha informado Emergencias Madrid. Al bar han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid. Los bomberos están realizando trabajos de desescombro a mano, debido a la inestabilidad del edificio, ya que sería peligroso meter maquinaria.

Las precipitaciones y tormentas han activado este sábado los avisos en un total de seis provincias del este de la Península, con valores máximos de 60 litros por metro cuadrado (l/m2), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, los avisos por lluvia y tormenta se han dado en Barcelona y Girona, donde se esperan los valores máximos de 60 l/m2. Asimismo, los avisos por lluvias estarán en Lleida, Castellón, Huesca y Zaragoza.