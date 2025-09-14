Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (14-09-2025)

Se suspende la Vuelta Ciclista 2025 por las protestas propalestinas en Madrid

Almeida exige a Sánchez y Marlaska condenar los "actos violentos" producidos en la Vuelta Ciclista 2025

La organización de la Vuelta Ciclista a España 2025 ha cancelado este domingo su 21ª y última etapa debido a las multitudinarias protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid, quedando anulada también la ceremonia de premiación junto a la Fuente de Cibeles. Así, policías antidisturbios realizaron cargas tras el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de esta etapa a su paso por la capital. En el Paseo del Prado, cerca de Atocha, aumentó la tensión mientras el pelotón de La Vuelta intentaba seguir por la ciudad. El ciclista danés Jonas Vingegaard ha sido el ciclista que se ha hecho con el título de campeón de la carrera española.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que condenen los "actos violentos" que han derivado en la cancelación de la Vuelta Ciclista a España, una manifestación de "odio" que cree que ha sido alentado "de forma de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda".