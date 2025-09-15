Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (15-09-2025)

Las protestas propalestinas logran anular la última etapa de La Vuelta

Los vecinos del edificio de Vallecas afectado por una explosión de gas, siguen sin poder volver a sus hogares

Compartir







Las protestas propalestinas logran anular la última etapa de La Vuelta

Los manifestantes propalestinos consiguieron su objetivo de paralizar la última etapa de La Vuelta a España. La protesta ha acaparado todas las miradas nacionales e internacionales cuando cientos de personas tiraron las vallas en distintos puntos e invadieron el recorrido. La policía cargó, disparó pelotas de goma y lanzó botes de humo. El resultado: 2 detenidos y 22 agentes heridos en un evento deportivo boicoteado que acabó con la marea contra el genocidio en Gaza celebrando su triunfo y los ciclistas con caras de decepción.

Los vecinos del edificio de Vallecas afectado por una explosión de gas, siguen sin poder volver a sus hogares

Los equipos periciales y policiales investigan las causas detrás de la explosión de gas en un local en Vallecas, usado como vivienda, que este fin de semana dejó un fallecido y 25 personas heridas. Los vecinos del edificio afectado han pasado la segunda noche fuera de sus casas, a la espera de la evaluación de los técnicos y aún con el susto en el cuerpo.