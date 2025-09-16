Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (16-09-2025)

Pedro Sánchez reclama que Israel no participe en ninguna competición deportiva internacional

Comienza el juicio contra la manada de Castelldefels: 200 años de cárcel por violar a tres mujeres y grabar las agresiones sexuales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido que Israel no pueda participar en ninguna competición deportiva internacional "mientras dure la barbarie" en Gaza.

Este martes empieza el juicio contra la Manada de Castelledefels. En el banquillo, cinco hombres acusados de violar a tres mujeres en 2021, grabar las agresiones sexuales y difundirlas en redes sociales. Entre otras acusaciones, se enfrentan a la de pertenencia a organización criminal.