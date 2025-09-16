Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
A la carta
Programas completos

Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (16-09-2025)

Con Arancha Morales y Bricio Segovia Informativos Telecinco 2025 Matinal 16/09/2025
Las noticias, de la mano de Bricio Segovia y Arancha MoralesInformativos Telecinco

  • Pedro Sánchez reclama que Israel no participe en ninguna competición deportiva internacional

  • Comienza el juicio contra la manada de Castelldefels: 200 años de cárcel por violar a tres mujeres y grabar las agresiones sexuales

Compartir

Pedro Sánchez reclama que Israel no participe en ninguna competición deportiva internacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido que Israel no pueda participar en ninguna competición deportiva internacional "mientras dure la barbarie" en Gaza.

Comienza el juicio contra la manada de Castelldefels: 200 años de cárcel por violar a tres mujeres y grabar las agresiones sexuales

Este martes empieza el juicio contra la Manada de Castelledefels. En el banquillo, cinco hombres acusados de violar a tres mujeres en 2021, grabar las agresiones sexuales y difundirlas en redes sociales. Entre otras acusaciones, se enfrentan a la de pertenencia a organización criminal.

PUEDE INTERESARTE
Temas