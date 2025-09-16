Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (16-09-2025)

Muere el actor Robert Redford a los 89 años en Utah, EEUU

El mundo del cine y la cultura ha perdido este martes 16 de septiembre a una de sus figuras más emblemáticas. Charles Robert Redford Jr., conocido simplemente como Robert Redford, ha fallecido en su casa de Utah a los 89 años.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, habría confirmado la ofensiva terrestre de la ciudad de Gaza en sus redes sociales con un “Gaza arde”. En las últimas horas, según agencias internacionales, los tanques de Israel avanzarían sobre el terreno apoyados por los bombardeos aéreos.