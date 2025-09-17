Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (17-09-2025)

La ofensiva terrestre de Israel sobre la ciudad de Gaza tardará "varios meses"

Feijóo acusa a Sánchez de ser capaz de pactar hasta con Netanyahu

Ciudad de Gaza se ha convertido en el último escenario del éxodo palestino. Bajo el pretexto del terrorismo, Israel ha arrasado la Franja y hace ahora lo mismo en la principal ciudad del territorio. En los ataques de este martes han muerto al menos 100 personas y han destruido 17 edificios. La ONU concluye, después de casi dos años de guerra, que Israel comete genocidio.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado en el Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser capaz de pactar incluso con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Aunque la estabilidad del Gobierno tras el rechazo de la reducción de la jornada laboral la pasada semana era la pregunta del líder de la oposición, Sánchez no se librará de las críticas del PP por apoyar las revueltas propalestinas en La Vuelta.