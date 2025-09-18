Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (18-09-2025)

La Fiscalía investigará los crímenes en Gaza y apunta a genocidio y otros delitos de lesa humanidad

La Fiscalía aclara que el fallo de las pulseras antimaltrato fue “puntual” y las mujeres estuvieron protegidas

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza en el marco de la operación militar lanzada por Israel hace casi dos años, apuntando ya a genocidio y otros delitos de lesa humanidad. El fiscal ha ordenado crear para ello un equipo conjunto, que estará integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

Los fallos en las pulseras telemáticas desvelados por la memoria de la Fiscalía han levantado ampollas. La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ministerio de Igualdad no han tardado ni 24 horas en intentar aclarar lo sucedido y han coincidido en destacar, tras la denuncia de los "fallos" detectados en las pulseras telemáticas para maltratadores, que "las víctimas siempre han estado protegidas".