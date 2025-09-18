Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (18/09/2025)

España investigará las masacres en Gaza

Donald Trump sigue su cruzada contra los medios

Compartir







España investigará las masacres en Gaza

Penoso éxodo en Gaza con unos a pie y otros, con lo que amontonan en vehículos. Huyen del avance de Israel. Aquí en España, la Fiscalía quiere investigar los crímenes en la Franja aunque su capacidad es muy limitada. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado crear para ello un equipo conjunto, que estará integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

Donald Trump sigue su cruzada contra los medios

Poco a poco, los grandes cómicos de la televisión estadounidense, críticos con Donald Trump, se quedan sin trabajo. Ahora ha sido Jimmy Kimmel por presiones a la cadena ABC. El entorno de la Casa Blanca controla los órganos reguladores y el accionariado de grandes canales. El historial de litigios con las cadenas de "noticias falsas", como las califica el mandatario republicano, es largo.