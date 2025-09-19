Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (19-09-2025)

Las largas caminatas de los palestinos en su huida de la ciudad de Gaza

Tensión en el juzgado de Valencia por la investigación de la DANA

Miles de palestinos atascados en su huida de ciudad Gaza. Un trayecto de pocos kilómetros en el que tardan más de 10 horas. Escapan, con la casa a cuestas, del posible asalto final de las tropas israelíes. Una masacre que indigna al mundo y que divide internamente en España al PSOE y al PP. Además, la masacre sobre Gaza indigna a la ciudadanía que se manifiesta contra el ejército de Israel en concentraciones como la protagonizada en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid.

Novedades y mucha tensión en la investigación de la DANA. El juzgado de Valencia escucha al máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que ha cargado contra la Generalitat por la falta de decisión de la consellera de Mazón. Dice que pidió antes de las 18:00 horas de la tarde, dos horas antes de que se lanzara la alerta, "enviar un mensaje para subir a los pisos altos".