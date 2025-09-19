Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (19/09/2025)

Almodóvar, Paco León o la productora Esther García muestran su apoyo a Palestina en la inauguración del Festival de San Sebastián

La "sorprendente" recuperación marina en las fajanas de La Palma

Almodóvar, Paco León o la productora Esther García muestran su apoyo a Palestina en el Festival de San Sebastián

El inicio del Festival de San Sebastián ha estado fuertemente marcado por la causa palestina. Varios manifestantes se han concentrado este viernes a favor de Gaza ante el Kursaal, donde a las 20:30 horas ha arrancado la gala de inauguración del certamen. En la concentración se han ondeado banderas de Palestina. Pero lo cierto es que no solo los manifestantes han conseguido que Palestina protagonice este primer día de festival, también los invitados a la gala de hoy, en la que se entregaba el primer Premio Donostia a la productora de 'El deseo' y mano derecha de Pedro Almodóvar, Esther García.

Este viernes 19 de septiembre se han cumplido cuatro años de la erupción del volcán de La Palma, el Tajogaite. La erupción, que comenzó el 19 de septiembre de 2021 y se prolongó durante 85 días, transformó el litoral insular. Las coladas alcanzaron el mar y formaron dos deltas lávicos en Tazacorte, un nuevo territorio de 48 hectáreas con catorce playas de entre 30 y 220 metros de longitud que todavía tienen prohibido el acceso.