Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (20/09/2025)

Con María Casado Informativos Telecinco 2025 Mediodía 20/09/2025
Las noticias, de la mano de María CasadoInformativos Telecinco

  • Ciberataque en aeropuertos de Europa

  • Vuelven los incendios forestales a Galicia

Ciberataque en aeropuertos de Europa

Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín por la caída de los sistemas de facturación y embarque. Los aeropuertos españoles no se han visto afectados de momento por las colas de pasajeros y por las decenas de retrasos y cancelaciones. Se ignora el origen del ciberataque, que no ha sido reivindicado.

Vuelven los incendios forestales a Galicia

Dos incendios forestales arden amenazando varias aldeas de Lugo y Ourense. Son las de Pantón, donde el fuego ha arrasado 1.400 hectáreas, y la de O Bolo, donde ya han ardido casi 300 hectáreas. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado en la zona. Todo esto, pendientes de un desplome de las temperaturas previsto para las próximas horas en buena parte del país.

