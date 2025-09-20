Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (19-09-2025)

Hamás responde a la ofensiva israelí y publica una foto de los 48 rehenes secuestrados en Gaza

La ministra de Igualdad defiende en declaraciones a Mediaset que las pulseras antimaltrato "funcionaron en todo momento"

Compartir







Hamás responde a la ofensiva israelí y publica una foto de los 48 rehenes secuestrados en Gaza

El grupo islamista Hamás ha difundido este sábado 20 de septiembre una imagen de propaganda psicológica en la que muestra a 46 de los 48 rehenes que quedan en Gaza (excluyendo a dos tailandeses) asegurando que es una "imagen de despedida" de cara al inicio de la operación terrestre del Ejército de Israel en la capital del enclave palestino.

La ministra de Igualdad defiende en declaraciones a Mediaset que las pulseras antimaltrato "funcionaron en todo momento"

En los últimos días, el debate político ha girado en torno a un supuesto fallo en las pulseras de control para maltratadores, dispositivos que debían garantizar la seguridad de mujeres en riesgo. Según diversas informaciones, durante ocho meses estas pulseras habrían presentado fallos que dejaron desprotegidas a víctimas en situaciones críticas. Sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respondido con contundencia. En declaraciones en exclusiva a Mediaset, la ministra de Igualdad ha asegurado que “las víctimas han estado protegidas en todo momento”.